Principe Filippo: Harry arrivato a Londra senza Meghan, è in quarantena

Il principe Harry è tornato nel Regno Unito senza la moglie incinta Meghan ed è in quarantena prima del funerale del principe Filippo, in programma sabato prossimo. È la sua prima visita nel Regno Unito dopo aver lasciato ogni ruolo e impegno nella famiglia Reale.

Secondo quanto appreso dai media britannici, Harry è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow con un volo British Airways proveniente da Los Angeles alle 13:15 di domenica.

Secondo quanto riferito dal Sun, il principe Harry è stato accolto dalla polizia e dalla sicurezza e portato via in una Range Rover, probabilmente a Kensington Palace. Il Daily Mail ha riferito che il duca di Sussex è stato visto lasciare la sua villa californiana da 11 milioni di sterline sabato sera in una Cadillac Escalade nera. Si pensa, aggiunge il tabloid, che sarà in quarantena a Nottingham Cottage, perchè la sua casa ufficiale, Frogmore Cottage è ora abitata dalla principessa Eugenie e dal marito Jack Brooksbank. AGI

