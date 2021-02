Usa si candidano a Consiglio per i diritti umani dell'Onu

Gli Stati Uniti si candidano per un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato oggi il Segretario di Stato Usa Antony Blinken.

"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti si candideranno per un seggio nel Consiglio dei diritti umani per il triennio 2022-2024", ha detto Blinken, in un intervento video nel corso del Segmento di Alto Livello della 46esima sessione del Consiglio Diritti Umani, in corso a Ginevra.

L’annuncio odierno sottolinea la svolta dell’amministrazione Biden ed il ritorno degli Usa nel Consiglio per i diritti umani, abbandonato sotto il presidente Donald Trump. ANSA

© Riproduzione riservata