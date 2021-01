Usa, Biden sospende la vendita di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati

L’amministrazione del nuovo presidente Usa, Joe Biden, ha temporaneamente sospeso la vendita di armi all’Arabia Saudita e di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti al fine di «riesaminare le decisioni prese sotto la presidenza di Donald Trump». Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato.

Si tratta di «una misura di routine amministrativa di molti processi di transizione», ha assicurato un portavoce, pur precisando che il congelamento punta a fare in modo che «la vendita di armi statunitensi risponda ai nostri obiettivi strategici di costruire alleanze di sicurezza più forti, intercambiabili ed efficaci».

Tra le svolte già attuate dalla politica di Biden, l'impegno sul clima. «Gli Stati uniti devono guidare la risposta globale al cambiamento climatico, abbiamo aspettato troppo, non possiamo aspettare oltre». Lo sottolinea il presidente americano Joe Biden, firmando gli ordini esecutivi per la lotta al cambiamento climatico in quello che definisce «il giorno del clima». «Occorre affrontare questa nostra enorme sfida, il cambiamento climatico - insiste Biden - con un maggior senso di urgenza».

