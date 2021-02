Coronavirus, in Israele la vaccinazione ha successo: si allentano le restrizioni da lockdown

Israele sta allentando le restrizioni da lockdown, mentre il ministero della Salute ha annunciato che, secondo gli ultimi dati della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, dopo la seconda dose il vaccino Pfizer/BioNTech è efficace quasi al 96% nel prevenire ricoveri e decessi.

Come riporta la Bbc, da oggi negozi, biblioteche e musei in Israele possono riaprire, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e dell’obbligo di indossare le mascherine. Si torna anche nei centri commerciali e negli zoo. Le autorità hanno definito questo passaggio come «il primo stadio del ritorno a una vita normale».

Israele ha il tasso di vaccinazione più alto al mondo: oltre il 49% della popolazione è stata inoculata con almeno una dose. Il Paese era entrato nel suo terzo lockdown il 27 dicembre scorso dopo una risalita dei contagi.

