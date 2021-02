Afghanistan, almeno 5 morti in tre attacchi-bomba a Kabul

Almeno cinque persone, tra cui due membri delle forze di sicurezza, sono morte e altre due sono rimaste ferite stamattina in una serie di tre attacchi-bomba a Kabul. Gli attentati sono avvenuti in tre diverse zone della capitale afghana nel giro di due ore, ha spiegato il portavoce della polizia della capitale, Firdaws Faramarz.

La prima esplosione contro un’auto privata ha provocato il ferimento di due civili ed è avvenuta alle 8 locali; 15 minuti dopo una seconda detonazione nella stessa zona ha ucciso altre tre persone che viaggiavano in auto. Due membri delle forze di sicurezza sono morti nel terzo attentato, contro il veicolo in cui si trovavano, alle 10h20.

Negli ultimi mesi a Kabul gli attacchi-bomba e le sparatorie sono diventati una delle tattiche di guerra più utilizzate. Sebbene il governo afghano abbia incolpato i talebani per la maggior parte di questi attacchi, loro ammettono la responsabilità soltanto per gli attacchi contro obiettivi militari, negando il coinvolgimento in quelli contro civili.

Dall’inizio dei negoziati di pace fra governo e talebani in Qatar, lo scorso settembre, gli attentati sono aumentati; ma finora i colloqui, bloccati da un mese, non sono andati oltre l’accordo sulle regole del processo, senza arrivare a un cessate il fuoco nè alla riduzione della violenza nel Paese martoriato da decenni di conflitti. AGI

