Mezzo ambasciata Italiana coinvolto in esplosione a Kabul, nessun connazionale ferito

Un mezzo dell’ambasciata italiana a Kabul, utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell’esplosione di un ordigno artigianale.

Nella deflagrazione, secondo quanto si apprende, è rimasto lievemente ferito uno dei due passeggeri a bordo. Nel mezzo c'erano l’autista e un domestico dell’Ambasciata, entrambi afghani. Nessun italiano era all’interno del veicolo.

I due afghani a bordo della navetta, secondo quanto si apprende, al momento sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Dai primi rilievi, sembra che l'attentato fosse diretto contro forze governative e non al mezzo dell’Ambasciata d’Italia a Kabul. ANSA

