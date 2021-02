Coronavirus, Biden: "Ritorno alla normalità a Natale"

"Per quattro anni abbiamo parlato di notizie che riguardavano Donald Trump. Ora è tempo di pensare alle notizie che riguardano gli americani". Lo ha detto il presidente Joe Biden, rispondendo alla domanda del conduttore della Cnn che gli chiedeva un commento sull'impeachment a Trump.

Riguardo la pandemia, il capo della Casa Bianca ha fatto una previsione: entro Natale la situazione potrebbe normalizzarsi. "Se le cose vanno come devono andare - ha spiegato - come mia madre direbbe, con la grazia di Dio e la buona volontà dei vicini, penso che a Natale ci troveremo in una situazione molto diversa da quella in cui ci troviamo ora".

"Tra un anno - ha aggiunto - ci saranno davvero poche persone che dovranno osservare il distanziamento sociale e indossare la maschera, ma non so, non voglio promettere troppo".

