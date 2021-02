Tutto pronto per il Capodanno cinese, il 2021 sarà l'anno del Bufalo: ecco cosa accadrà

Si festeggia domani il Capodanno cinese. Inizierà ufficialmente il 12 febbraio infatti l'anno del Bufalo. Come ogni anno, il Capodanno cinese durerà 15 giorni, fino alla tradizionale festa delle Lanterne.

Il Capodanno cinese si festeggia ogni anno in una data diversa, ma pur sempre in un giorno compreso fra il 20 gennaio e il 21 febbraio.

Il 2021 per i cinesi sarà l'anno del bufalo dunque, e il suo significato anche stavolta non mancherà di stuzzicare la curiosità di noi occidentali. Il bufalo infatti per i cinesi è un animale prezioso, al quale sono attribuite caratteristiche positive, come "l’onesta, la laboriosità e la capacità di lavorare sodo dietro le quinte".

Un anno che celebra dunque il lavoro, un buon auspicio insomma dopo il 2020 caratterizzato da una profonda crisi dovuta alla pandemia.

Il bufalo dunque è simbolo di prosperità, che si ottiene attraverso la forza d'animo e il duro lavoro. Il bufalo è indicato inoltre come un animale "paziente, instancabile nel suo lavoro e capace di tollerare qualsiasi difficoltà senza lamentarsi".

