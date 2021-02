Covid, chi arriva in Gran Bretagna dovrà sottoporsi a quarantena e 2 tamponi

Ulteriore giro di vite anti Covid sugli arrivi nel Regno Unito: tutti coloro che vorranno entrare nel Paese, indipendentemente dal luogo di provenienza, verranno sottoposti a due tamponi durante la loro prevista quarantena di 10 giorni: lo riportano i media britannici, anticipando che il premier Boris Johnson annuncerà le nuove misure questa settimana.

Londra già richiede a chiunque arrivi nel Regno di mostrare un test anti Covid negativo effettuato nelle precedenti 72 ore. Le nuove disposizioni prevedono un altro tampone nel secondo giorno di isolamento ed un terzo nell’ottavo giorno.

I due ulteriori tamponi verranno effettuati indipendentemente se il periodo di quarantena viene trascorso in uno degli appositi hotel o in un’abitazione. Non si conosce ancora la data in cui queste misure entreranno in vigore. ANSA

