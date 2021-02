Coronavirus, circa 4 mila varianti nel mondo: lo sostiene il sottosegretario della Gran Bretagna

"Sono circa 4 mila le varianti del coronavirus in circolazione al momento nel mondo" e le aziende farmaceutiche stanno lavorando per migliorare i vaccini prodotti. Lo ha affermato il sottosegretario britannico allo Sviluppo dei vaccini, Nadhim Zahawi, in un’intervista a SkyNews.

"È molto improbabile che l’attuale vaccino non sia efficace sulle varianti, specialmente quando si tratta di malattie gravi e ricoveri", ha affermato il sottosegretario, ricordando che "tutti i produttori, Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca e altri, stanno valutando come migliorare il loro vaccino per assicurarsi di essere pronti per qualsiasi variante". AGI

© Riproduzione riservata