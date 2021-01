Assalto a Capitol Hill, ecco chi è Eugene Goodman: il poliziotto nero che salvò i senatori americani

A cinque giorni dall'assalto dei ribelli trumpiani a Capitol Hill, assalto al cuore della democrazia americana, emerge la figura di un poliziotto-eroe: è l'agente Eugene Goodman.

Nelle immagini video diffuse in diretta durante l'attacco, si vedono i ribelli avanzare e di fronte a loro un solo poliziotto che indietreggia E' Goodman, agente afroamericano della Capitol Police. Il video diventa subito virale e per alcune ore il suo indietreggiare era apparso come un atteggiamento di impotenza davanti a frotte di ribelli. Oggi invece, come riporta il Corriere della sera, emerge che si è trattata di una strategia messa in atto dal poliziotto-eroe: arretrando avrebbe depistato gli estremisti trumpiani, portandoli lontano dall’aula e permettendo così ai senatori di fuggire. Avrebbe usato se stesso, poliziotto nero, come esca per attrarre la folla e depistarla.

«Se i ribelli avessero svoltato a destra, invece che a sinistra, si sarebbero trovati a pochi metri dall’ingresso principale del Senato», ha spiegato il Washington Post in un’accurata ricostruzione dei fatti del 6 gennaio.

Ora c'è chi definisce Eugene Goodman un eroe nazionale e chiede per lui una medaglia d'onore.

© Riproduzione riservata