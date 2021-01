Trump non si arrende: "Elezione rubata, non concederemo mai la vittoria a Biden"

«È stata un’elezione rubata, non concederemo mai la vittoria». Così Donald Trump ai sostenitori a Washington Dc per protestare contro l’elezione di Joe Biden alla presidenza. «Non ci arrenderemo mai», avverte «The Donald», mentre la folla sterminata intona «Stop the steal». «Sono il presidente più votato della storia americana, con questi numeri non c'era nessuna possibilità di perdere», ha aggiunto.

Nel suo comizio dalla Casa Bianca davanti ai fan Donald Trump ha ribadito di aver vinto con 75 milioni di voti, «di gran lunga più della prima volta», mentre Joe Biden ne ha avuti 80 milioni con i computer. Il presidente ha attaccato i media, «il problema più grande», e Big Tech.

«Non abbiamo elezioni giuste e non abbiamo una stampa libera» negli Stati Uniti. Così il presidente Donald Trump parlando alla marcia di Washington torna a definire i media «nemici del popolo». Trump ha attaccato come «deboli» i repubblicani che oggi al Congresso intendono certificare la vittoria di Joe Biden.

