Gran Bretagna, via alla somministrazione del vaccino AstraZeneca: è il primo Paese al mondo

È partita in Gran Bretagna la massiccia operazione di immunizzazione con il vaccino Oxford/AstraZeneca nel Regno Unito: il primo a ricevere la prima dose è stato Brian Pinker, un paziente in dialisi di 82 anni, che è stato sottoposto al vaccino in un ospedale a poche centinaia di metri da dove il siero è stato prodotto.

La Gran Bretagna è il primo Paese ad utilizzare il vaccino, alla cui produzione ha collaborato anche un’azienda italiana, un vaccino considerato dal governo di Londra un punto di svolta nella battaglia all’epidemia perchè economico e facilmente trasportabile visto che può essere conservato alla temperatura di un normale frigorifero.

A partire da oggi, sei ospedali in Inghilterra somministreranno la prima delle circa 530 mila dosi che la Gran Bretagna ha pronte per questa settimana. Nei prossimi giorni il programma sarà esteso ad altri punti di vaccinazione sull'intero territorio. AstraZeneca ha promesso di aumentare la produzione e di mettere a disposizione due milioni di dosi a settimana da metà gennaio.

