Usa, licenziato l'agente che uccise un afroamericano disarmato in Ohio

Adam Coy, il poliziotto che una settimana fa ha colpito e ucciso l’afroamericano Andre Maurice Hill a Columbus, è stato licenziato. Lo riporta la Cnn.

L’ennesima uccisione di un nero disarmato, la seconda in meno di un mese nella stessa città dell’Ohio, aveva creato rabbia e costernazione. Il video ripreso dalle telecamere dell’agente aveva mostrato che Hill era andato incontro a Coy nel garage di un’abitazione con il suo cellulare illuminato nella mano sinistra ed era stato colpito pochi secondi dopo da diversi spari.

Il poliziotto si trovava sul posto per una chiamata non di emergenza. Tre settimane fa, sempre a Columbus, la polizia ha ucciso Casey Goodson Jr, 23 anni: aveva un panino in mano che un agente ha scambiato per una pistola. ANSA

