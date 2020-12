Poliziotto uccide un afroamericano in Ohio, è il secondo in poche settimane

Costernazione e rabbia a Columbus in Ohio, dopo l'uccisione di un altro afroamericano, il secondo in meno di tre settimane, colpito a morte da un agente di polizia. L'uomo era disarmato.

Il video girato dalla telecamera degli agenti mostra Andre Maurice Hill, 47 anni, che va incontro a un agente col proprio cellulare in mano nei pressi del garage di casa. La polizia era intervenuta sul posto per una segnalazione non di emergenza.

La sequenza, in parte senza audio, non chiarisce cosa sia successo: pochi istanti dopo un agente, con precedenti per uso eccesivo della forza, apre il fuoco.

L'uomo cade a terra: la polizia impiega diversi minuti, troppi secondo molti, per soccorrere Hill, che poi muore. Meno di tre settimane fa, sempre a Columbus, la polizia ha ucciso Casey Goodson Jr, 23 anni: aveva un panino in mano che un agente ha scambiato per una pistola. ANSA

