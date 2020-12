Coronavirus, Biontech: "Molto probabile che il vaccino funzioni sulla variante"

La variante del Covid comparsa in Gran Bretagna "è un po' diversa" da quelle prese in considerazione finora, "e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante".

Lo ha detto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, in conferenza stampa. Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo, ha anche sottolineato.

La BioNTech ha assicurato di essere in grado di fornire un nuovo vaccino per il Covid "in sei settimane" in caso di mutazione del virus.

