Coronavirus, record di ricoveri negli Usa: oltre 100mila

Resta critica la situazione negli Stati Uniti sul fronte della pandemia. Ieri il numero di persone ricoverate in ospedale ha raggiunto il massimo storico, oltre 100.000, secondo i dati del Covid Tracking Project: quasi il doppio ai picchi di aprile e luglio.

Quasi 20.000 sono in terapia intensiva e almeno 6.855 sono in ventilazione. La media dei nuovi contagi è di oltre 150.000 ogni giorno, leggermente in calo rispetto al picco dei 172.000 del 25 novembre, il giorno prima del Thanksgiving.

