Coronavirus: quasi 66 milioni di contagi nel mondo, oltre 1,5 milioni decessi

La pandemia ha finora causato oltre 1,5 milioni di decessi nel mondo, mentre il numero dei contagi certificati si avvia verso quota 66 milioni.

Secondo gli ultimi conteggi di Johns Hopkins University sui dati ufficiali forniti dai Paesi di tutto il mondo, il numero complessivo dei casi è di 65,899 milioni e le vittime sono 1,518 milioni.

E con 225.201 casi di Covid in 24 ore, gli Stati Uniti hanno nuovamente stabilito un record di contagi giornalieri. Dai dati della Johns Hopkins emerge i morti sono stati più di 2.500. La soglia dei 200 mila contagi giornalieri era già stata superata tre volte nell’ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledì e giovedì.

In aumento i ricoveri, soprattutto nei quattro Stati più popolosi (California, Florida, New York e Texas). In totale i contagi negli Stati Uniti sono 14,3 milioni e i morti 287 mila. AGI

