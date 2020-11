Coronavirus, von der Leyen: "Con stop alle restrizioni nuova ondata dopo Natale"

"So che chi ha negozi, bar, ristoranti vuole la fine delle misure di confinamento ma dobbiamo trarre insegnamento dal passato per evitare di ripetere gli stessi errori" e "un rilassamento troppo celere ed eccessivo diventa un rischio per una nuova ondata dopo Natale". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso del dibattito parlamentare in preparazione del vertice europeo del 10 e 11 dicembre.

"Settimane fa io dicevo che questo Natale sarà diverso - ha concluso sul tema - ma questo sarà anche un modo di dimostrare solidarietà agli altri Stati membri".

"La situazione della pandemia resta grave con quasi 3.000 morti al giorno» nell’Ue e «il Covid-19 è stata la prima causa di morte la scorsa settimana", ha sottolineato. "Gli ospedali restano sotto stress e in alcune regioni anche i reparti di terapia intensiva sono sopraffatti", ha aggiunto la presidente.

© Riproduzione riservata