Elezioni Usa, Biden è il 46° presidente: "America, onorato che tu abbia scelto me per guidare il Paese"

Il 46esimo presidente Usa è Joe Biden. La notizia è stata diffusa dopo i dati della Pennsylvania perchè si è assicurato il bottino di 20 grandi elettori in palio nello Stato, superando così la fatidica soglia dei 270 voti necessari per conquistare la Casa Bianca. L’attuale conteggio dei voti elettorali dà a Biden 273 grandi elettori mentre Donald Trump è fermo a 213.

Joe Biden parlerà al Paese in prima serata se ci saranno i risultati finali delle elezioni. Lo riportano i media americani citando fonti vicine alla campagna elettorale dell’ex vicepresidente. Alla notizia della vittoria, da New York a Washington è esploso l’entusiasmo in strada: i clacson a tutto spiano hanno festeggiato il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi.

Intanto, Axios, citando alcune fonti, ha rivelato che il neo presidente annuncerà lunedì la composizione della sua task force per la lotta al coronavirus e sarà composta da 12 membri.

"America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fede che avete riposto in me". È il primo tweet del presidente eletto Joe Biden.

"Questa elezione riguarda molte più cose di Joe Biden. Riguarda l’anima dell’America e la nostra volontà di combattere per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo". Lo scrive su Twitter la vicepresidente eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris.

© Riproduzione riservata