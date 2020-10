Trump: "Mi sento molto bene, non abbiate paura del Covid". Medici: "Non è fuori pericolo"

"Mi sento davvero bene. Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita". Così il presidente Donald Trump via Twitter, annunciando che lascerà l’ospedale Walter Reed oggi alle 18:30 locali, a mezzanotte e mezza in Italia.

"Abbiamo sviluppato sotto l’amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!", ha proseguito.

Donald Trump al momento "non ha complicazioni respiratorie e le sue condizioni migliorano, ma non è ancora fuori pericolo": lo ha detto lo staff medico del Walter Reed Medical Center che ha in cura il presidente americano.

Intanto, Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner sono risultati negativi al test per il coronavirus. Lo riferisce il portavoce della figlia-consigliera del presidente secondo quanto riferito dai media americani.

È risultata positiva, invece, la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. È asintomatica e si è messa in isolamento. La McEnany in un comunicato ha sottolineato di essere "risultata negativa più volte, ogni volta da giovedì"; pur non avendo mostrato sintomi, si è sottoposta nuovamente a tampone Covid che stavolta è risultato positivo.

"Nessun reporter, producer o membro della stampa è stato indicato come contatto vicino dall’Unità medica della Casa Bianca", ha aggiunto, precisando che non era a conoscenza della "diagnosi" positiva "di Hope Hicks prima di tenere un briefing con la stampa giovedì" scorso.

