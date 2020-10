Coronavirus, positivo anche il portaborse di Trump

Un assistente personale di Donald Trump, Nick Luna, è risultato positivo al covid ed è l’ultimo in ordine di tempo nell’entourage del presidente Usa a contrarre il virus. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate.

La diagnosi di Luna è emersa poco più di 24 ore dopo il ricovero di Trump all’ospedale militare Walter Reed nei pressi di Washington.

Il ruolo di Luna alla Casa Bianca è paragonabile a quello di un portaborse (body men o personal assistent) che assiste e accompagna il presidente, come nel recente viaggio a Cleveland, in Ohio, per il primo dibattito televisivo con lo sfidante Joe Biden candidato democratico alla presidenza. Luna era anche a bordo dell’Air Force One martedì nel viaggio a Minnesota, lo stesso volo durante il quale la collaboratrice di Trump Hope Hicks, poi risultata positiva al covid, aveva cominciato ad accusare i sintomi. (ANSA).

© Riproduzione riservata