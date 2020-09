Coronavirus, in Francia scattano restrizioni a Marsiglia e a Parigi

Sono scattate a Marsiglia e nella sua regione, fino ad Aix-en-Provence (zona dichiarata di 'allerta massima') le misure restrittive decise dal governo per arginare i contagi del Coronavirus, una misura che sarà operativa per 15 giorni con un bilancio previsto fra una settimana.

Anche Parigi - in zona 'rosso scura' si appresta, stasera, a rendere operative le nuove disposizioni sulla chiusura dei bar e sul divieto di vendere alcol dalle 22.

Restrizioni sono scattate anche in tutto il nord della Francia, con chiusura di bar e sale da the alle 22 e divieto di vendere alcol e diffondere musica amplificata dalle 20. L'obiettivo è di dissuadere la popolazione dall’organizzare feste in appartamenti privati aggirando così il divieto di assembramento nei pubblici spazi. ANSA

