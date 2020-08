Usa 2020: Trump: "Con il voto per posta sarà un'elezione corrotta"

"Sarà un’elezione corrotta, ci saranno milioni di voti per posta senza controllo. Loro (i democratici, ndr) non vogliono che la gente voti con i documenti d’identificazione. Vogliono corrompere il voto. Sarà una cosa catastrofica, aspetto solo che succeda". Lo ha detto il presidente Donald Trump in un’intervista a Fox News, al programma in prima serata di Sean Hannity.

"Per entrare alla convention democratica bisogna presentare un documento di identità - ha specificato -, ma pretendono che non serva farlo per votare: il voto via posta vuol dire elezioni truccate".

Il presidente Usa ha poi annunciato che il muro al confine con il Messico "sarà ultimato entro l’anno. Abbiamo costruito 450 chilometri di muro - ha spiegato nell'intervista - a cui aggiungeremo altri 80 chilometri. Sarà ultimato entro la fine dell’anno. È impossibile scavalcarlo a meno che non sei uno che ha scalato l’Everest".

