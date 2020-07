Usa 2020, Trump: "Non voglio il rinvio ma elezione senza brogli"

Il presidente Donald Trump difende il suo tweet sull'opportunità di rinviare le elezioni presidenziali Usa a causa del coronavirus perchè con il voto per posta, insiste, sarebbero truccate. «Non voglio rinviarle», ha precisato dopo la bocciatura dei repubblicani oltre che degli esperti di legge, ma «voglio avere una elezione». Tuttavia «non voglio dover aspettare tre mesi e poi scoprire che ci sono delle schede mancanti e che il voto non significa nulla. Questo è quello che succederebbe. E’ senso comune», ha precisato durante il briefing sul coronavirus alla Casa Bianca. «La gente intelligente lo capisce, gli stupidi probabilmente no», ha rimarcato.

«Se voglio cambiare la data? No, ma non voglio elezioni falsate e questa elezione sarebbe la più truccata della storia». Lo stesso presidente, essendo residente in Florida, ha votato per posta alle primarie repubblicane nello Stato.

I dati e gli esperti non concordano sul rischio di brogli ma solo sul fatto che il risultato sul presidente eletto difficilmente si avrà il prossimo 3 novembre, data dell’Election Day. Quanto al calo nei sondaggi rispetto allo sfidante democratico Joe Biden, il tycoon ha ostenta sicurezza: «Penso che stiamo andando molto bene». AGI

