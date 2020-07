Coronavirus, in Francia obbligo di indossare la mascherina in luoghi pubblici

Mascherina obbligatoria nei luoghi pubblici chiusi in Francia a partire dalla prossima settimana. Lo hanno reso noto fonti ufficiali. In caso d’infrazione la multa sarà di 135 euro.

Il primo ministro Jean Castex aveva annunciato in Senato il 16 luglio che il decreto che rendeva obbligatoria la mascherina sarebbe entrato in vigore «la settimana prossima» e non il primo agosto come annunciato in un primo momento. Una data che «sarebbe stata tardiva», aveva precisato il premier. ANSA

© Riproduzione riservata