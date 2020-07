Francia, il premier Edouard Philippe ha presentato le dimissioni

Il premier francese Edouard Philippe ha presentato le dimissioni insieme a tutto il governo. Lo ha annunciato l’Eliseo, precisando che la decisione ha effetto immediato.

Il presidente Emmanuel Macron è al lavoro per una nuova squadra di governo che potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio, quando è previsto il prossimo Consiglio dei ministri.

Macron nei giorni scorsi aveva parlato di «un nuovo percorso» con una «nuova squadra». E alla domanda se con Philippe sia ormai «storia antica», Macron aveva risposto: «Ho scelto di prendere al mio fianco nel 2017 un uomo che non aveva fatto la campagna con me e non era della mia formazione politica, ma aveva lo stesso approccio di apertura». E «negli ultimi tre anni siamo riusciti a fare cose senza precedenti», aveva aggiunto.

Sta di fatto, però, che Philippe nell’ultimo periodo ha guadagnato consensi ai danni di Macron. Il presidente, tra l'altro, è stato sconfitto alle municipali, che invece hanno premiato i verdi e lo stesso Philippe che oggi ha deciso di dimettersi.

