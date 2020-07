Incendio all'interno della cattedrale di Nantes

Un grave incendio è in corso all'interno della storica cattedrale di Nantes, cittadina del nord-ovest della Francia, secondo quanto dichiarano i vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique. "Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. E' un incendio importante", diceva un comunicato dei pompieri, che dicono di essere stati allertati alle 07:40. Adesso pare che la situazione è migliorata, con il rogo che è stato pian piano circoscritto.

Alcuni media online pubblicano una foto che mostra fumo nero che esce abbondante dal finestrone centrale della facciata, fra le due torri. La cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo di Nantes, che ha già subito gravi danni dai bombardamenti del 1944 e un incendio del tetto nel 1972, è stata completata solo nel 1891, dopo 457 anni di lavori. La fabbrica fu avviata infatti nel 1434 dal duca di Bretagna Giovanni V nello stile gotico 'fiammeggiante' in voga allora.

Dal 1862 la cattedrale della cittadina sulla Loira è stata dichiarata monumento storico dal governo francese. La sua navata centrale supera in altezza di vari metri quella di Notre-Dame di Parigi, devastata due anni e mezzo fa da un incendio. ANSA

