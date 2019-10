Francia, sterminò la famiglia: arrestato dopo 8 anni il 'mostro di Nantes'

In Scozia è stato arrestato uno degli uomini più ricercati in Francia: Xavier Dupont de Ligonnes, noto come il mostro di Nantes, era latitante da otto anni dopo aver ucciso la moglie e quattro figli.

Dupont, aristocratico uomo d’affari, è stato fermato all’aeroporto di Glasgow, proveniente da Parigi. Ricercato da aprile 2011, l’uomo, 58 anni, viaggiava sotto falsa identità e secondo alcune fonti avrebbe trascorso parte della latitanza in Gran Bretagna.

Dupont è accusato di aver ucciso la sua famiglia e e di aver seppellito le vittime sotto la terrazza della loro elegante casa.

