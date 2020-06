Elezioni, Trump: "Se vince Biden porterà l'America al disastro. Coronavirus? È 'kung flu'"

Se a novembre Joe Biden vincerà le presidenziali americane "questo Paese sarà un disastro": lo ha detto Donald Trump parlando a Phoenix davanti a circa tremila persone, accusando i democratici di voler paralizzare il Paese per la pandemia per danneggiare l’economia e vincere le elezioni. Il tycoon ha quindi sottolineato come Biden sia in mano alla "sinistra radicale che odia la nostra storia e nostri valori e odia tutto ciò che rende orgogliosa l’America". Trump ha quindi chiamato nuovamente il coronavirus 'kung flu'.

Intanto, nel luogo dove ha tenuto il discorso, si sono registrati tafferugli tra polizia e centinaia di manifestanti. Di fronte a una protesta crescente gli agenti hanno usato granate stordenti per disperdere la folla. ANSA

