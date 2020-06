Atlanta, Brooks morto per 2 colpi di arma da fuoco alla schiena: è l'esito dell'autopsia

Rayshard Brooks è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla schiena. E’ quanto rivela l'autopsia dell’afroamericano ucciso dalla polizia ad Atlanta. Brooks è morto per danni ad alcuni organi e la conseguente emorragia. La causa del decesso, secondo il medico legale che bolla il caso come omicidio, sono appunto i colpi alla schiena.

Intanto, si continua a protestare in Usa. Il Bay Bridge bloccato a San Francisco. Migliaia di persone a Washington davanti alla Casa Bianca. Strade invase a New York e Los Angeles. Le manifestazioni contro il razzismo non si fermano negli Stati Uniti, dove il caso di Rayshard Brooks alimenta la rabbia contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. ANSA

