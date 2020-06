Atlanta, un altro video choc: afroamericano si ribella all'arresto e viene ucciso

Un altro video choc e un altro afroamericano ucciso dalla polizia negli Usa. Proteste ad Atlanta dove, questa mattina, decine di persone si sono radunate, vicino a un’area occupata da un parcheggio, dove nella notte la polizia ha ucciso un afroamericano di 27 anni.

Secondo la ricostruzione degli agenti, una pattuglia era intervenuta ieri sera per arrestare il giovane, Rayshard Brooks, sdraiato per terra a dormire in mezzo a un parcheggio. L’uomo, come documentato dal video girato da una persona che si trovava in un’auto ferma nel parcheggio, ha reagito, riuscendo a strappare un «teaser» paralizzante dalle mani di un agente, per poi tentare di scappare a piedi.

A quel punto i poliziotti gli hanno sparato circa tre colpi di pistola alla schiena, uccidendolo. Su quanto accaduto dopo ci sono due versioni discordanti: secondo la prima, fornita dagli agenti, Brooks sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale, dove poi è morto. Secondo un testimone, invece, l’uomo sarebbe stato lasciato agonizzante a terra e portato via solo in un secondo momento, quando non c'era più niente da fare.

