Berlino: "Rottura degli Usa con Oms è una grave battuta d'arresto per la sanità mondiale"

La rottura di Washington con l'Oms rappresenta «una grave battuta d’arresto per la sanità mondiale». Lo ha scritto su Twitter il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, commentando la decisione di Donald Trump di tagliare i ponti con l’agenzia dell’Onu. Adesso, ha sottolineato il ministro, l’Ue «dovrà impegnarsi di più finanziariamente con l'Oms.

Intanto, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, non si recherà negli Usa per partecipare di persona alla riunione del G7, che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole ospitare nonostante le preoccupazioni per la pandemia di coronavirus. Lo ha comunicato un portavoce del governo tedesco.

La cancelliera «ad oggi, considerando la situazione generale della pandemia, non può accettare la sua partecipazione personale per un viaggio a Washington», ha spiegato il portavoce. «La cancelliera federale - ha aggiunto - ringrazia il presidente Trump per il suo invito al vertice del G7».

© Riproduzione riservata