Coronavirus, Trump: "Non chiuderei Usa con seconda ondata". Bandiere a mezz'asta per 3 giorni

Gli Usa non saranno posti in lockdown anche se dovesse verificarsi una seconda ondata di coronavirus. Lo ha assicurato il presidente Donald Trump durante la sua visita in un impianto Ford nel Michigan.

Il tycoon, intanto, ha ordinato bandiere a mezz'asta per 3 giorni per rendere omaggio alle vittime del coronavirus. Lo ha annunciato via Twitter. «Farò abbassare le bandiere sugli edifici federali e sui monumenti nazionali per i prossimi 3 giorni in memoria degli americani che abbiamo perso per il coronavirus», ha dichiarato il capo della Casa Bianca.

Con un simile messaggio ha poi sottolineato che l’omaggio riguarda anche i militari che si sono sacrificati per la nazione visto che lunedì si celebra il Memorial Day. AGI

