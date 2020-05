Coronavirus, Greta: "Le nostre azioni impattano sulla vita degli altri"

Greta Thunberg, in un’intervista alla Cnn, esorta il mondo ad ascoltare gli scienziati e parla dell’impatto devastante della pandemia: «Durante ogni crisi sono sempre le persone più vulnerabili ad essere colpite più duramente, e cioè i bambini», ha detto.

«Soprattutto nel sud del mondo, le persone nelle parti più povere del mondo, specialmente le persone che vivono in zone di conflitto e nei campi profughi», ha aggiunto. Nonostante abbia avuto quelli che lei descrive come sintomi lievi, ha pubblicato la sua esperienza sui social media per sensibilizzare l’opinione pubblica sul virus e sulle azioni appropriate da intraprendere.

«Molte persone non si accorgono nemmeno di avere dei sintomi e potrebbero diffondere il virus senza nemmeno saperlo. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perchè le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri». AGI

