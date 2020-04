Gli Usa hanno raggiunto il picco nei contagi di coronavirus che in alcuni casi sono in calo. Notizia che fa essere ottimista Donald Trump.

"Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero": così il presidente americano nel quotidiano briefing della Casa Bianca sul coronavirus, spiegando che si sta studiando come far ripartire il prima possibile parti dell’economia americana. ANSA

