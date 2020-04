Coronavirus, nuovo picco di morti in Usa: 2mila in un giorno e Trump minaccia l'Oms

Circa 2.000 persone sono morte negli Stati Uniti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dai dati forniti dall'università John Hopkins. Si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo da inizio pandemia. L'aumento record (+1.939 vittime) porta a 12.722 i morti negli Stati Uniti. I contagiati da coronavirus negli Stati Uniti sfiorano ormai i 400 mila, stando ai dati forniti dalla John Hopkins University. Il bilancio delle vittime, invece, viaggia velocemente verso le 13.000.

"Altri Paesi hanno di fatto più casi di coronavirus di quelli dichiarati, solo che riportano numeri ingannevoli o sbagliati", ha dichiarato il presidente americano Donald Trump contestando che gli Stati Uniti siano il Paese al mondo con più contagi.

Trump, inoltre, ha prima annunciato la sospensione poi parzialmente ritratta ma alla fine ha minacciato di togliere i fondi Usa diretti all'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo il presidente americano, l'Oms è troppo filocinese e l'ha accusata di aver sbagliato nel dare in ritardo l'allarme sulla pandemia

La Cina, intanto, ha registrato ieri 62 nuovi casi di infezione da coronavirus, di cui 59 importati (saliti in totale a 1.042) e tre domestici in Shandong (2) e Guangdong (1). La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha segnalato due nuovi decessi, di cui uno a Shanghai e uno nell'Hubei, la provincia di cui Wuhan, il focolaio della pandemia, è capoluogo. Due giorni fa per la prima volta dopo 2 mesi e mezzo non si erano registrati corti. I contagi sono nel complesso 81.802, di cui 1.190 sotto trattamento, 3.333 decessi e 77.279 guariti.

La Corea del Sud ha invece registrato ieri 53 nuovi casi di infezioni da coronavirus, poco più dei 47 di lunedì, per 10.384 totali. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), i decessi sono saliti di 8 unità, a 200. Ulteriori 80 persone sono guarite, per complessive 6.776. I nuovi contagi importati si sono attestati a 14, portando il totale a 832, malgrado le regole più stringenti varate per gli ingressi nel Paese. Seul ha finora effettuato oltre 486mila test per il Covid-19.

