Coronavirus, un caso in Segreteria di Stato vaticana: vive a Santa Marta residenza del Papa

Un nuovo caso di coronavirus sarebbe stato registrato oggi in Vaticano. Ad essere colpito sarebbe un monsignore che lavora presso la Segreteria di Stato, e che alloggerebbe presso Santa Marta, la foresteria vaticana dove alloggia anche il Papa. La notizia viene riportata da fonti giornaliste e non viene confermata dal Vaticano.

Il Papa è comparso ieri due volte in diretta streaming, per celebrare la messa proprio a Santa Marta e poi per la preghiera ecumenica contro il coronavirus. AGI

