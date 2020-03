Coronavirus, secondo tampone per il Papa: si attende l'esito

Papa Francesco sarebbe stato sottoposto a un secondo tampone per il coronavirus, dopo che un prelato in servizio alla Segreteria di Stato, e residente a Santa Marta, dove abita il Pontefice, è risultato positivo. Al momento non si conosce l’esito del test e il Vaticano non commenta la notizia ma secondo alcune fonti da questa mattina sono in corso controlli nella stessa Casa Santa Marta.

Il monsignore italiano risultato positivo al test, è ricoverato al Columbus, seconda struttura sanitaria Covid-19 di Roma. AGI

