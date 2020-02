Harry e Meghan, la regina vieta ai duchi il marchio "Sussex Royal"

Brutto colpo per Harry e Meghan, i duchi di Sussex che hanno lasciato il Regno Unito perchè stanchi dei doveri legati al loro ruolo nella Casa reale. La regina avrebbe vietato alla coppia di usare il marchio 'Sussex Royal', che i duchi utilizzano per il sito web e anche per il popolarissimo account Instagram: l’esclusiva è del Daily Mail ed è credibile considerando che il tema era uno di quelli al centro della complicata trattativa di 'divorziò e poi, proprio per la sua delicatezza, era stata lasciato in sospeso.

Secondo il tabloid, solitamente molto ben informato, la regina e i suoi più stretti consiglieri ritengono che Harry e Meghan non possano usare il titolo 'Royal' accanto a 'Sussex' perchè non si possono «vendere come 'reali'».

I due hanno anche battezzato una fondazione di beneficenza con il brand, «Sussex Royal, The Foundation of the Duke e Duchess of Sussex» e sembravano intenzionati a utilizzarlo come una sorta di marchio di fabbrica, non solo per le loro attività ma magari in futuro per articoli da mettere in vendita (libri, oggetti, forse linee di abbigliamento). AGI

