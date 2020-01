Iniziativa in Canada contro Harry e Meghan: "La sicurezza se la paghino da soli"

A quanto pare la corona inglese non suscita chissà quale emozione del popolo canadese, o forse sono proprio Harry e Meghan a non stuzzicare più di tanto la fantasia. Infatti pare che più di 80.000 canadesi hanno firmato la petizione online per chiedere al principe Harry e alla consorte Markle di farsi carico delle loro spese di sicurezza durante la loro permanenza in Canada.

"I canadesi sono lieti di dare il benvenuto al duca e alla duchessa in Canada, ma hanno detto chiaramente che i contribuenti non dovrebbero essere costretti a sostenerli" afferma Aaron Wudrick, il presidente della Canadian Taxpayer Federation, l'associazione promotrice della raccolta di firme.

"Tutti i canadesi augurano" ai duchi del Sussex "di poter realizzare la loro ambizione di diventare finanziariamente indipendenti", aggiunge. Insomma cari Harry e Meghan, venite pure, ma il soggiorno e tutto, pagatevelo da soli.

