Kobe Bryant, la star dell'Nba e la figlia Gianna sepolti con cerimonia privata

Kobe e Gianna Bryant sono stati sepolti la settimana scorsa con una cerimonia privata non lontano dalla casa di famiglia in California nella contea di Orange, vicino a Los Angeles.

L’ex star dell’Nba e la figlia 13enne hanno perso la vita il 26 gennaio scorso in un incidente in elicottero insieme ad altre sette persone, e dal certificato di morte i media Usa hanno appreso che sono stati tumulati al Pacific View Memorial Park di Corona del Mar. La cerimonia pubblica in loro ricordo si terrà invece il 24 febbraio allo Staples Center, la 'casà dei Lakers. (ANSA)

© Riproduzione riservata