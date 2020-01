Pensioni senza tasse, il Portogallo non sarà più paradiso fiscale: ecco perchè

Il Portogallo non sarà più il paradiso fiscale dei pensionati. Fino a ora secondo quanto era stato stabilito dagli accordi bilaterali con l'Italia dal 2009, coloro che prendevano la residenza nello Stato portoghese avevano diritto a una pensione lorda senza subire tassazioni sul loro assegno mensile.

In questo regime era stata introdotta la figura del “residente non abituale”, che consente ai pensionati di poter beneficiare di questa esenzione d’imposta per 10 anni.

Ma ora un emendamento della finanziaria 2020, proposta dal governo istituisce una tassa del 10% su tutte le entrate previdenziali degli stranieri “residenti non abituali” in loco.

Il provvedimento, comunque, riguarderà solo i nuovi arrivati e non chi sta già usufruendo delle agevolazioni. La misura ha provocato la dura reazione degli imprenditori edili che hanno beneficiato negli ultimi anni del boom della domanda estera.

