Aereo caduto a Teheran, l'Iran: "Non è stato colpito da un nostro missile"

L’aereo ucraino caduto a Teheran non è stato colpito da un missile: lo hanno ripetuto le autorità iraniane, il giorno dopo che Canada e Gb hanno reso noto di avere prove di intelligence sul fatto che, a causare lo schianto, sia stato un missile iraniano.

In una conferenza stampa a Teheran sulle cause del disastro, il capo dell’Aviazione civile iraniana, ha aggiunto che il pilota dell’aereo ucraino colpito chiese di fare ritorno in aeroporto prima dello schianto.

«Abbiamo bisogno di tempo per analizzare quel che è accaduto e creare una commissione per farlo», ha aggiunto Ali Abedsadeh, «ma quello che vi possiamo dire per certo è che l’aereo ucraino non è stato abbattuto da un missile».

L’Iran invita i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei. La Repubblica islamica aveva negato la consegna delle scatole nere alla Boeing e agli Usa.

© Riproduzione riservata