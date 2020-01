Soleimani, l'Ue deplora la decisione dell'Iran su accordo nucleare

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha espresso «profondo rammarico» dell’Ue per l’annuncio dell’Iran sul nucleare, col nuovo superamento dei limiti all’arricchimento dell’uranio. «La piena applicazione dell’accordo nucleare da parte di tutti è ora più importante che mai, per la stabilità regionale e la sicurezza globale», ha scritto Borrell su Twitter.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, sabato 11 gennaio sarà a Mosca dove terrà colloqui con il presidente russo, Vladimir Putin, anche sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. Lo ha annunciato un portavoce del governo tedesco. I due leader discuteranno anche di «attualità, tra cui Siria, Libia, Iraq e Ucraina», ha dichiarato Steffen Seibert in una conferenza stampa a Berlino.

La crisi Usa-Iran, dopo l'assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad in un attacco Usa, sarà anche il tema centrale della riunione straordinaria del Consiglio Nord Atlantico - a livello degli ambasciatori dei 29 Paesi della Nato - convocata per oggi pomeriggio dal segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg. Il Consiglio della Nato è il più alto organo decisionale dell’Alleanza. Sabato scorso la Nato ha deciso di sospendere temporaneamente le sue missioni di addestramento in Iraq.

