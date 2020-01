Ucciso Soleimani, su Twitter impazza l'hashtag WWIII: allarme terza guerra mondiale

A poche ore dall'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani all’aeroporto di Baghdad e di Abu Mahdi al-Muhandis, su Twitter impazza l'hashtag #WWIII, ovvero terza Guerra mondiale. Gli utenti infatti, dopo il raid statunitense, ipotizzano, in maniera ironica, sui possibili scenari: sarà forse l'inizio del terzo conflitto mondiale?

"Bello l'inizio del 2020 eh? Tre giorni del nuovo anno sono bastati per spaventare il mondo con una possibile guerra mondiale. Ma bravo Trump, complimenti", twitta un utente. "In che senso la terza guerra mondiale? In che senso? Io credevo che l'hashtag WWIII indicasse una nuova consolle Nintendo", ironizza Valentina.

