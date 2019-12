Aereo con 100 a bordo precipita dopo il decollo: tragedia in Kazakistan

Disastro aereo in Kazakistan. Un velivolo con 100 persone a bordo è precipitato vicino Almaty, principale città del Paese. Secondo funzionari dell'aeroporto di Almaty, l'aereo della Bek Air è precipitato stamattina poco dopo il decollo dallo scalo.

Il personale dei servizi di emergenza è accorso sul luogo dello schianto. L'aereo di linea era in rotta da Almaty alla capitale del paese Nur-Sultan (ex Astana). Sono 12 al momento le persone morte nello schianto secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze. In un primo momento si era parlato di 14-15 morti. Delle vittime, otto sono morte sul colpo, due in ospedale e due all'aeroporto durante i soccorsi. A bordo c'erano 95 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio.

L'aeromobile è stato identificato come un Fokker-100, un aereo di linea di medie dimensioni con doppia turboventola. Intanto, il ministro dell'Industria kazako ha deciso che nessun Fokker-100 volerà più fino a quando non saranno state chiarite le cause dell'incidente di stamani. Lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto della capitale Astana per un guasto al carrello.

I SOCCORSI. Completate le operazioni di soccorso sul luogo dello schianto dell’aereo della compagnia kazaka Bek Air, vicino ad Almaty. A quanto riferito dal capo del dipartimento Emergenze della città, Yerlan Alibekov, il velivolo - un Fokker-100 - si è schiantato poco dopo il decollo in una zona residenziale su un edificio vuoto, perchè in costruzione. «Fortunatamente», ha aggiunto il funzionario, «i serbatoi del carburante non sono esplosi».

Il volo era decollato da Almaty diretto verso la capitale Nursultan quando ha perso quota, precipitando.

© Riproduzione riservata