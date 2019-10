Almeno tre uomini sono morti e altre nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Long Beach, in California. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città costiera situata circa 40 chilometri a sud del centro di Los Angeles.

Secondo alcuni testimoni, la sparatoria è iniziata in una abitazione dove era probabilmente in corso una festa. Secondo l’Abc è accaduta invece in strada, in prossimità di una abitazione.

