New York, sparatoria a Brooklyn: 4 morti e 3 feriti

Sono quattro le vittime e tre i feriti coinvolti in una sparatoria a New York nel quartiere di Brooklyn. L'allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata nell'area di Crown Heights. A riferirlo la Nbc, che riporta di un «brutale incidente» su Utica Avenue.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato quattro morti e tre feriti gravi ma, dalle prime informazioni, sembrerebbero non essere in pericolo di vita. Sono in corso le indagini.

