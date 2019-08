G7, Trump: "Macron non è stato irrispettoso, sapevo di Zarif"

"Sapevo che sarebbe venuto e rispetto il fatto che sia venuto. Ho una relazione molto buona con Macron, che me lo ha chiesto. Io non lo considero per nulla irrispettoso". Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto ai giornalisti che chiedevano se il presidente francese Emmanuel Macron lo avesse informato dell’arrivo del ministro degli esteri iraniano Zarif a Biarritz, dove è in corso il G7.

Gli Stati Uniti, fa sapere sempre il presidente americano, non puntano a un cambio di regime in Iran. "Vogliamo che l’Iran torni a essere ricco, se lo vogliono, o possono essere poveri... Non ritengo accettabile il modo in cui sono costretti a vivere", ha affermato. Quanto ai prossimi passi nei confronti della Repubblica islamica, Trump non ha dato indicazioni: "Vediamo quello che succede, è tutto molto nuovo".

Intanto, oggi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà oggi alla giornata conclusiva del Vertice e sarà impegnato in diversi appuntamenti.

